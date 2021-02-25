Cumhuriyet yazarı Söğüt: Özlem Zengin’e hemcinslerine karşı bu kadar adaletsiz ve hatta küstah davranabildiği için hiç kızmayın

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Söğüt, “Ahlaklı, onurlu kadın çıplak aramayı açıklamak için bir yıl beklemez” ve “Bu insanlar artık talimatla bebek sahibi oluyorlar; 'bebekli kadınlar cezaevinde' demek için” açıklamalarıyla gündeme gelen AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’e yönelik olarak, “Özlem Zengin’e hemcinslerine karşı bu kadar adaletsiz ve hatta küstah davranabildiği için hiç kızmayın.” yorumunu yaptı.

Söğüt yazısında, “Hele hele bir zamanlar başörtüsüne destek veren biriyseniz, onu nankörlükle hiç suçlamayın. Mümkünse, başörtüsünün kadın özgürlüğüyle değil, aksine kadının esaretiyle güçlü bir ilişkisi olduğunu neden görmediğinizi düşünüp kendinizi sorgulayın. Ayrıca, politikacı olmanın rasyonellik kazandırdığı, adaletsizliğin ve iktidar hırsının kadınlıkla ya da erkeklikle, inançla ya da inançsızlıkla hiçbir alakası olmadığını da hatırlayın. Özlem Zengin gibi bir politik figürün kişisel tarihiyle çelişen refleksleri o yüzden haber konusu bile değildir." düşüncesini dile getirdi.

Söğüt yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Eğer Özlem Zengin, aksini yapsaydı; bulunduğu konumun olanaklarını tehlikeye atma pahasına bildiği doğrudan yana olmayı göze alsaydı... Geldiği noktanın avantajlarını, kadın sorununa doğru yerden yaklaşabilmekte ve feodal işleyişi altüst etmekte yani temsil ettiği politik gücün canını sıkabilecek gözü peklikte kullansaydı, yaptığı şeyin o zaman gerçekten bir haber değeri olurdu."