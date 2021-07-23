Cumhuriyet yazarı Söğüt: Mülteci politikaları da tüm diğer hükümet politikaları gibi bu ülkede yapılmakta olan karşıdevrimin bir parçası

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Söğüt, "Şu anda mülteci politikaları da tüm diğer hükümet politikaları gibi bu ülkede yapılmakta olan karşıdevrimin bir parçası. Ama bizi ilgilendiren aslen bu olmamalı. Bizi ilgilendiren, iktidarın bu politikalarında neden ve nasıl başarılı olduğu." görüşünü savundu.

Söğüt yazısında, "Ülkenin göz göre göre bu noktaya gelmesine yol açan unsurları halkın saflığına, ilgisizliğine, cahilliğine, kurnazlığına da bağlayabilirsiniz, dış güçlerde de arayabilirsiniz. Son yüzyılın tüm devrimlerinin tosladığı ortak duvara, liberal ve global ekonominin vahşetine yenik düştüğümüzü de düşünebilirsiniz. Siyasi dengeler açısından uluslararası ilişkilerde 'doğru”'yerde durma politikaları geliştiremediğimizi de öne sürebilirsiniz. Göz dikilen enerji kaynakları, su kaynakları, Batı’’nın Ortadoğu planları... bunların hepsini tartışabilirsiniz. Ama temel sorunu konuşamazsınız. Sizi, kendinizi doğrudan etkileyen ve şekillendiren en köklü meseleleri ağzınıza alamaz, aklınıza getiremez, masaya yatıramaz, hatta onlara toz konduramazsınız." düşüncesini dile getirdi.

Söğüt, "İnanç, devlet ve vatan kavramlarına bakmanız gereken yerden bakamazsınız. Gelenek ve din sarmalında biçimlenen ahlakın gerçekten sizin ahlakınız olup olmadığını sorgulayamazsınız." yorumunu yaptı.

Söğüt şunları kaydetti:

"Bu kutsal tabulara dokunanın iflah olmayacağına inandığınız; Bu kavramların sizi koruyan ve kollayan değerler içerdiğine tartışmasız bir şekilde güvendiğiniz sürece... Meselelerin çözümünde gerçek bir neden sonuç ilişkisi kurmanız imkânsızdır."