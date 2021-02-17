Cumhuriyet yazarı Söğüt: Güvendiğiniz herkes gerçeğin peşinde ve gerçek kimsenin umurunda değil

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Söğüt, “Legal ya da illegal bütün savaşlara karşı çıkmadıkça, savaş kendi korkunç hukukunu bize dayatacak.” düşüncesini dile getirdi.

Söğüt, “Güvendiğiniz herkes gerçeğin peşinde ve gerçek kimsenin umurunda değil” görüşünü savundu.

Söğüt yazısında şunları kaydetti:

"Terör kelimesi kanıksandığı, esir mantığı akla yattığı ve şehit kavramı kutsal bellendiği için; kim dost kim düşman bilinirse bilinsin, fark etmez, kanunlarla, geleneklerle, alışkanlıklarla ya da inançlarla rasyonelleştirilen bu dünyada, o on üç insanın, esir, asker, polis ya da sivil değil de önce insan olduğunun ne devlet farkında ne de biz farkındayız.

Bir bebekten katil yaratılmasının ne anlama geldiğini hemen çözebiliyoruz ama aynı coğrafyada, aynı zamanlarda doğmuş bebeklerden gözü kara vatanseverler ya da gözü dönmüş hainler, sayıları hiç azalmayan teröristler ve şehitler yaratılmasının ne anlama geldiği üzerine hiç düşünmüyoruz.

Belki savaşmaktan başka yollar olduğunu bilen ve o yollara bile bile girmeyen insanlığın bir parçası olmakla yüzleşmek; bazı şeylerin değişmesi için ilk adımdır. Ve unutmayın, güvendiğiniz herkes gerçeğin peşinde ve gerçek kimsenin umurunda değil."