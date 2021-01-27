Cumhuriyet yazarı Söğüt: Dünya bu ülkeyi hukuksuz bir şekilde cezaevinde tutulan Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’yla tanıyor

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Söğüt, "Bu ülkeyi dünyaya; bir iki şefin mutfak marifetinden... Hünkârbeğendi, hanım göbeği ya da pastırmalı kuru fasulyeden... tanıtmaya çalışmayın boşuna. O dünya bu ülkeyi bir Reis’ten tanıyor zaten." düşüncesini dile getirdi.

Söğüt, "Dünya bu ülkeyi; kendisini ılımlı İslam politikalarıyla hem Batı’ya hem de ülkeye yuttururken türlü sinsi ittifaklar yapan... Hedefe yaklaşırken de kirli sicilini örtbas etmek için kendi kendine bir kahramanlık destanı yazan ikiyüzlü politikalarıyla tanıyor.AİHM kararlarını tanımayan ve hukuka kafa tutmayı marifet sayan bir iktidarla tanıyor. Hukuksuz bir şekilde cezaevinde tutulan Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’yla tanıyor." görüşünü savundu.

Söğüt, "Mahkeme kapılarından ayrılamayan tiyatrocu Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’la tanıyor.Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Turhan Dursun, Çetin Emeç, Hrant Dink gibi faili meçhulleriyle tanıyor. Tarikat yurtlarında küçük çocukların başlarına gelenlerle tanıyor." ifadesini kullandı.

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