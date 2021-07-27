Cumhuriyet yazarı Sağlam: Yüksek büyümenin en önemli etkisi enflasyonda görülecek

Cumhuriyet yazarı Erdal Sağlam, Türkiye ekonomisinin büyümeye devam ettiğini ancak bu büyümenin yaratacağı olumsuz koşulların konuşulmadığını yazısında değerlendirdi. Sağlam, "yüksek büyümenin en önemli etkisinin enflasyonda görüleceğini söyleyebiliriz" dedi.

Sağlam, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki dönem piyasayı etkileyecek unsurlar arasında yüksek büyümenin getireceği sonuçları da sayabiliriz. Tam açılmayla birlikte hizmetler sektörü ve turizmde yaşanan canlılık, piyasadaki olumlu seyrin devam edeceğini gösteriyor.

Açıklanan son veriler büyüme oranlarında üçüncü çeyrek için de yüksek rakamlar beklenmesine yol açıyor. İhracatın yanı sıra iç talebin canlı seyrini koruması önümüzdeki dönem enflasyonla ilgili sıkıntıların büyüyeceğinin işareti. Bu arada kredilerde mayıs ayının ikinci yarısından itibaren görülen artışın iç talepteki canlılıkta önemli rol oynadığını göz ardı etmemek gerek.

Sonuç olarak yüksek büyümenin en önemli olumsuz etkisinin enflasyonda görüleceğini söyleyebiliriz. Yanı sıra bu yıl daralmaya başlayan cari açığın yeniden artış işaretleri verdiğini, yüksek büyümenin açığı artıracağını da söylemek gerekiyor. Tüm bu olası sonuçlar, özellikle önümüzdeki dönem TL’nin değeri açısından büyük endişe yaratıyor."

Sağlam, doların değer kazanmasının ise borç yükünü artıracağına işaret ederek şöyle yazdı:

"Kurların yeniden yükselmesi, hem Hazine’nin hem de özel sektörün borçlarını katlayarak artırma potansiyeline sahip. O nedenle kurlardaki yükselişin hem borçluluk açısından hem de bankaların ertelenmiş kredi sıkıntısını artırması nedeniyle zor günleri beraberinde getirmesi kaçınılmaz olabilir.

Kurlarda artış bekleniyor çünkü ekonomi yönetimi enflasyona karşı yeterince sıkı para politikası uygulamadığı gibi yanlış faiz anlayışını devam ettiriyor, tehlikeli olabilecek faiz indirimlerine gitmesinden korkuluyor. Bu arada ekonomi yönetiminin gündeminde, yüksek büyümeye rağmen, hâlâ kredileri yeniden önemli ölçüde artırma niyetinin bulunması, tedirginlikleri artırıyor.

Kısacası; mevcut ekonomi yönetimi anlayışı nedeniyle, yüksek büyümenin neden olacağı yüksek enflasyon daha korkutucu bir sonuç olarak ortaya çıkıyor."

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