Cumhuriyet yazarı Sağlam: Yılların bürokratı Lütfi Elvan’ın zaten sıkıntılı olan durumu Albayrak’ın yemek fotoğrafıyla iyice  ağırlaşmıştır diye tahmin ediyoruz

Cumhuriyet gazetesi yazarı Erdal Sağlam, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa eden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati ile çekilmiş fotoğrafına ilişkin olarak, "Yılların bürokratı Elvan’ın zaten sıkıntılı olan durumu, hangi amaçla çıktığından bağımsız olarak bu yemek fotoğrafıyla iyice ağırlaşmıştır, morali bozulmuştur diye tahmin ediyoruz" yorumunu yaptı.

Sağlam , "Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın hâlâ bu bakanlıkta görevde olan bakan yardımcısıyla yemek yerken çekilen fotoğrafı, piyasalar ve Ankara’da spekülasyonlara neden oldu. Albayrak döneminde atanan ve hâlâ etkili olan Nureddin Nebati’nin, mevcut Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan tarafından istendiği halde görevden alınamamış olması, fotoğrafın önemini artırıyor. Her şeyden önce fotoğrafın bilerek mi sızdırıldığı yoksa bir gazetecilik ürünü mü olduğu tartışma konusu. Bazı yorumlarda fotoğraftaki pozisyonların doğal olmadığı, yani poz verildiği belirtilirken, bu da fotoğrafın bilerek sızdırıldığı argümanını güçlendiriyor." düşüncesini dile getirdi.

Sağlam şu ifadeleri kullandı:

"Eğer sızdırıldıysa Albayrak açısından “Bakanlığın işlerinde hâlâ devredeyim” mesajı taşıyacağı açık. Bakanlıktan alındıktan sonra uzun süre kameralardan uzak duran Albayrak, bilerek bu fotoğrafa izin verdiyse o zaman iş âlemi başta olmak üzere tüm ilgili kesimlere “İşlerin içindeyim, ona göre davranın” mesajı vermiştir. Ayrıca bilinçli poz verildiyse Albayrak’ın “Yakında işleri resmen devralabilirim” mesajı vermiş olabileceği de konuşulanlar arasında. Konuştuğum kişilerin Albayrak’ın göreve yeniden getirilmesine ihtimal vermediğine şahit oldum. Ancak “işlerin içindeyim mesajı” vermiş olabileceğini söyleyenlerin sayısı fazla.

Normal bir dönemde olsa bir bakan görevden alındıktan sonra hâlâ görevde olan çalışma arkadaşlarıyla görüşmekten idareye sıkıntı vereceği için özellikle kaçınır. Görevi devam eden üst düzey yöneticiler de eski bakanlarıyla görüşmek istemezler. Eğer acil bir durum olursa o zaman mevcut bakana danışıp, eğer izin verirse eski bakanla konuşurlar. Yılların bürokratı Elvan’ın zaten sıkıntılı olan durumu, hangi amaçla çıktığından bağımsız olarak bu yemek fotoğrafıyla iyice ağırlaşmıştır, morali bozulmuştur diye tahmin ediyoruz"

TIKLAYIN | Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati'yle görüştü