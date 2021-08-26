Cumhuriyet yazarı Sağlam: Rakamlarla ne kadar oynasanız da artık halk kötüleşmeyi iliklerinde hissediyor

Cumhuriyet gazetesi yazarı Erdal Sağlam, köşesinde "Makyajlı rakamlar artık kötü yönetimi saklayamıyor" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Sağlam, artık rakamlara bakılmıyor yaşanıyor diyerek " 'Son yıllarda biraz düşüş oldu ama' diyerek mevcut milli gelir rakamlarını bile başarı olarak sunmuş. Halbuki 960 milyar dolara kadar çıkan milli gelir şu anda 720 milyar dolara inmiş durumda. 'Kurlardaki dalgalanmalardan oldu' deniyor ama kurları bu hale getiren kim, o söylenmiyor" dedi.

Sağlam'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan '19 yılda 9 milyon vatandaşımıza iş bulduk' diye de övünmüş. Halbuki herkes biliyor ki kendilerinden önce yapılan reformlar ve küresel şartlarla 2010’lara kadar hikâye yaratıp büyüyen Türkiye, bu sayede istihdam yarattı ama son dört yıla baktığınızda istihdam artışı hiç yok, yani sıfır.

Rakamların işine geldiği kısmıyla kullanılmasının artması, makyajın abartılması bile tek başına son yıllarda yaşanan başarısızlığın bir kanıtı gibi. İktidara geldiklerinden bir süre sonra, daha önce alınan ekonomik tedbirlerin etkisiyle başarılı rakamlar gelmeye başladığında, sanki bu başarı sadece kendilerininmiş gibi satmışlardı. Farkındaysanız, şimdi de bazen iktidardayken geçmişte başarılı olan yıllardaki rakamları, bazen cımbızla seçip kendilerinden önceki bir yıldaki rakamı, bazen iktidarlarındaki belirli yıl aralıklarını kullanıyorlar. '19 yılda 9 milyon kişiye iş bulduk' değil, 'iktidarımızın 15 yılında' deseler, daha doğru olmaz mı?

Özetle: AKP iktidarıyla, özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle tek kişilik yönetime geçtiğinden beri, her alanda olduğu gibi ekonomide de kötü yönetimin doruklarını yaşıyoruz. Rakamlarla ne kadar oynasanız da bu değişmiyor, çünkü artık halk kötüleşmeyi iliklerinde hissediyor."

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