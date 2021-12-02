Cumhuriyet yazarı Sağlam: Merkez Bankası'nın müdahalesi 'nafile'

Cumhuriyet yazarı Erdal Sağlam, Merkez Bankası'nın döviz kurlarına müdahale için rezerv satışı yapmasını değerlendirdi. Sağlam söz konusu müdahaleyi ''Nafile Müdahale'' olarak nitelendirdi.

Sağlam Merkez Bankası'nın bu adımlarının piyasada inandırıcılığı olmadığına işaret ederek yazısında şunları kaydetti:

''Piyasalar çok iyi biliyor ki faiz artışları olmadığı takdirde kura yapılan müdahaleden sonuç alınamaz. Piyasa ayrıca Merkez Bankası’nın rezervinin olmadığını, müdahalelerin yüklü miktarda olamayacağını, ancak geçici sürelerle böyle bir yolun denenebileceğini de çok iyi görüyor. O nedenle de pozisyonunu buna göre alıp bu dalgalanmalardan yapacağı kâra bakıyor

Sadece piyasalar değil normal vatandaş da bu durumun yani Merkez Bankası’nın hem teknik olarak yetersizliğinin hem de müdahale için cephanesinin bulunmadığının farkında. O nedenle kur her düştüğünde vatandaş da gidip yeniden döviz alıyor. Dün de müdahale sonucu 12.40 TL’ye kadar düşen dolar kurundan birçok vatandaşın yararlandığı, alım yaptığını öğrendik.''