Cumhuriyet yazarı Sağlam: Merkez Bankası'nın faizi sabit tutmak istemesi yeterli olmayacak; yönetiminin asıl karar alıcı Erdoğan’ı ikna etmesi gerekecek

Cumhuriyet gazetesi yazarı Erdal Sağlam, küresel piyasalarda doların değer kazanmasının ardında TL'de yaşanan değer kaybına değindi. Sağlam "Kurlarda yönün artık hep yukarı olacağı kesinleşmiş gibi. Çünkü hep söylüyoruz; alınan yanlış kararlarla ekonomi çok kırılgan hale getirildi. Başka bir deyişle Türkiye ekonomisinin bağışıklık sistemi çökmek üzere. Böyle olunca da gelişmiş ülkeler her hapşırdığında, doğal olarak Türkiye ekonomisi hasta oluyor" ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası'nın bugün yapacağı yatırımcı toplantısına değinen Sağlam, Merkez Bankası'nın yaptığı "faiz indiriminden dolayı pişman olması beklenir" diyerek yazısında şöyle dedi:

"Şahsen Merkez Bankası’nın son günlerde küresel ekonomi ve iç piyasalarda yaşananların ardından, en azından ekimde, 'faiz indirimine ara vermek isteyeceğini' tahmin ediyorum. Ancak Merkez Bankası’nın istemesi tabii ki yeterli olamayacak. Bu nedenle Merkez Bankası yönetiminin asıl karar alıcı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ikna etmesi gerekecek.

Böyle bir yola gidecekler mi, ikna etmek istedikleri takdirde Cumhurbaşkanı izin verecek mi, tabii ki bilmiyoruz. Bugün Merkez Bankası yetkililerinin top çevirdiklerini görürsek, yani faiz indirimine ara verilecek mesajları vermezlerse, belli ki konuyu Cumhurbaşkanı’na henüz sormadılar demektir. Belki de piyasa hareketleri toplantıya kadar sertleşirse, o zaman Cumhurbaşkanı’na gidip ara vermek konusunda iknaya çalışacaklardır."