Cumhuriyet yazarı Sağlam: Merkez Bankası'nın faiz indirimini düşündüğü izlenimi vermesi, piyasalarda güven problemi oluşturuyor

Cumhuriyet yazarı Erdal Sağlam, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dün açıkladığı faiz kararına ilişkin olarak bugünkü yazısında "Para Politikası Kurulu (PPK) yüzde 19 olan faiz oranını değiştirmedi; Merkez Bankası hâla iyimser" dedi. Ayrıca Sağlam, Merkez Bankası'nın yüksek enflasyona rağmen hâla iyimser tutumunu sürdürmesi ve faiz indirimi düşündüğü izlenimi vermesinin, piyasalarda güven problemi oluşturduğunu belirtti.

Sağlam TCMB'nin yaz aylarında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istediği faiz indirimini yapamayacağını ifade ederek "Buna karşılık belli ki enflasyonda geçici aylık düşüşler olsa bile, ilk fırsatta faiz indirimi yapılmaya çalışılacak." dedi.

Sağlam yazsının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

"Halbuki tüm gelişmekte olan ülkeler, ABD’den beklenen parasal daralmaya hazırlık için, faiz oranlarını artırmaya başladılar. Reel faiz uygulamalarını büyütüyorlar. Şu andaki verilerle Türkiye yüzde 1.5 reel faiz uyguluyor ama gelişmekte olan ülkelerdeki reel faiz oranı ortalama yüzde 3 seviyesinde.

Merkez Bankası açıklamasında 'Enflasyon üzerinde faiz vermeye devam edeceğiz' ibaresi korundu. Ancak Merkez Bankası’nın yükselen enflasyona rağmen hâlâ iyimser tutumunu sürdürmesi, bu koşullarda bile faiz indirimini düşündüğü izlenimini vermesi, piyasalardaki güven probleminin devam etmesine neden oluyor.

Temkinli olması gereken Merkez Bankası’nın iyimser tutumunu sürdürmesi enflasyonda mücadelede kararlı ve samimi olmadığı izlenimi yaratıyor. Bu algı da güvensizliği pekiştirip enflasyon beklentilerinin yükselmesine neden oluyor."

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