Cumhuriyet yazarı Sağlam: Merkez Bankası bu ay faiz indirmese bile gelecek olanı ancak bir-iki ay daha ötelemiş olur

Cumhuriyet yazarı Erdal Sağlam, Perşembe günü Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararına yönelik olarak "Hani çok kritik bir eşik vardır, o aşıldığı zaman artık bir şey yapma imkânı kalmamıştır ya... Türkiye ekonomisi için işte o eşiğin aşıldığını söylemek zorundayız" ifadesini kullandı.

Sağlam, "İyi de bu ay faiz indirimi yapılmazsa bir şey değişecek mi? Bence faiz indirimi olacakları öne çeker, Merkez Bankası bu ay faiz indirmese bile artık olacakları önleyemez. Gelecek olanı ancak bir-iki ay daha ötelemiş olur." dedi.

Sağlam yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

Son enflasyon oranına göre Merkez Bankası’nın bu ay olmasa bile önümüzdeki ay faiz artırması gerekiyordu. Bunun yerine “Ağustostan itibaren faiz indiriyoruz, enflasyon da buna bağlı inecek” derseniz, bu işin sonunun kötü olacağını da açıkça ilan etmiş olursunuz.

Hadi diyelim Kavcıoğlu, araya koyduğu Cumhurbaşkanı danışmanları kanalıyla, rica minnet 'Efendim çok kötü olur, bu ay yapmayalım' dedi ve bunu kabul ettirdi. Cumhurbaşkanı isteğini eylülde, olmadı ekimde de tekrarlayacak. Kavcıoğlu’nun, Naci Ağbal gibi buna rağmen gerekeni yapacağını söyleyebilir misiniz? Koltuklara kazara geldiklerini bilenler, o koltukları kaptırmamak için her şeyi yaparlar, en büyüğünden küçüğüne bunu yaşıyoruz...

Diyelim ki bu ay olmadı, ağustosun enflasyon açıklaması geldiğinde ne yapacağız? Hile olmasa bile Cumhurbaşkanı’nın bu demecinden sonra eğer piyasaların beklediği gibi bir artış çıkmazsa, ortalık birbirine girmeyecek mi? Talimatla enflasyonun düşük tutulduğu, haklı olarak, tartışılmayacak mı?

Özetle; gelmesini zaten beklediğimiz bu kritik eşik geldi çattı ve yönetim bu eşiği de atladı. Eşiğin önünde dursa, buradan geri dönme inisiyatifi gösterse belki ekonomiyi kurtarma imkanı olurdu ama bence artık çok geç..."