Cumhuriyet yazarı Sağlam: İktidarın fiyatları düşürmek için piyasaya yaptığı baskıdan sonuç elde etmesi çok zor

Cumhuriyet gazetesi yazarı Erdal Sağlam, dolar kurundaki düşüş sonrası hükümetin piyasaya fiyatları düşürmek için baskı yaptığını ifade ederek "İktidarın, bu 'nafile çaba'sından da sonuç elde etmesi çok zor" dedi. Sağlam, bazı kesimlerin fiyatları düşürmesine rağmen indirimlerde gene yayılım olmadığına dikkat çekerek "Çünkü tüketici fiyatlarının gerilemesi için perakende satış yapanların maliyetlerinin altında satmaları gerekiyor. Dolar kurunun 17-18 TL olduğu dönemlerden maliyet oluşturan çok azdı, asıl maliyet rakamı dolar kuru daha 13-14 TL’lerde iken oluşmuştu. Yani kurlardaki düşüş ancak yılın son haftasında yapılacak zamların önüne geçmiş olabilir" dedi.

Aralık enflasyonuna da değinen Sağlam, söz konusu verinin emekli ve memur zamları için önemli olduğunu ve enflasyonda yüzde 10'luk bir artış beklendiğini hatırlatarak "Uygulamaya konan yeni parasal tedbirlerin geleceği için de açıklanacak rakam çok önemli olacak. Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 14’e indirmesiyle, zaten negatif reel faiz yüzde 7’lerin üzerine çıkmıştı. Faiz yüzde 14’te kalacak, daha fazla indirilmeyecek desek bile 3 Ocak’ta negatif reel faizin yüzde 15’lere çıkması söz konusu" ifadelerini kullandı.

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