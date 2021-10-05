Cumhuriyet yazarı Sağlam: İktidar yanlış para politikalarıyla enflasyon ve kurda ipin ucunu elinden kaçırdı

Cumhuriyet gazetesi yazarı Erdal Sağlam, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verilerini değerlendirdi. Sağlam, "İktidarın bile bile uyguladığı yanlış ekonomi ve para politikaları sonucu, hem kurlarda hem de enflasyonda ipin ucunu elinden kaçırdığını artık rahatlıkla söyleyebiliriz. Bundan sonra alacağı kararlara bağlı olacak ama enflasyon ve kur seviyesinin artmaya devam edeceği de aşikâr." dedi.

Sağlam, hükümetin bu durumu tersine çevirmesi için radikal kararlar olması gerektiğini ancak yaklaşan seçim ortamında bunun pek mümkün olmadığını aktardı.

"Önümüzdeki iki ayda baz etkisinin yıllık enflasyona olumlu katkı yapıp yapamayacağı tartışmalı hale geldi" diyen Sağlam yazısında şunları kaydetti:

"Peki, hükümet ne yapacak?

Hükümetin yapması gereken; başta faiz artışı olmak üzere güven veren kararlar almak ama bu beklenmiyor. Aksine bundan sonra da 1’er puanlık faiz indirimlerinin devam edeceği beklentisi hâkim. Eğer indirim devam etmezse amaçlanan “kredi faizlerinde indirim” mümkün gözükmüyor.

Tabi bir de tarım satış kooperatifi mağazalarının sayısının artırılması var..

Mevcut haliyle bile zarar eden bu mağazalar bin tane daha açıldığında belli ki daha büyük zarar edecek, bu zararı da doğal olarak Hazine yani halk üstlenecek.

Tanzim satış örneğini hortlatmanın bir çaresizlik göstergesi olduğu açık."