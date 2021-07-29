Cumhuriyet yazarı Sağlam: Göçmenlere 'ucuz emek' olarak bakmak acizliktir

Cumhuriyet yazarı Erdal Sağlam, yazısında "Göçmenlere 'ucuz emek' olarak bakmak acizliktir" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Sağlam, "İktidar mensupları son Afgan akımı üzerine demeçler verip, göçmenlerin 'ucuz emek' olduğunu, onlar olmasa ekonominin çökeceğini söylemeye başladılar. Böyle bir söyleme, 'Türkiye ekonomisinin ne kadar kötü yönetildiğinin itirafı' " dedi.

Sağlam, göçmen sorununa "ucuz ekmek" olarak bakan iktidar mensuplarının Türkiye ekonomisi hakkında küçük düşündüklerini belirtti.

"AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, özellikle sanayi alanında en ağır ve en zor işlerde sığınmacıların çalıştırıldığını söylemiş. Mültecilerin bazı şehirlerde sanayiyi ayakta tuttuğunu söyleyen Özhaseki, Gaziantep sanayisinde yüz binlerce insanın en ağır ve en zor işlerde çalıştığını, Kayseri’de aynı tablonun olduğunu söylemiş.

TV kanallarında dolaşan AKP milletvekilleri de tarımda, daha çok çoban olarak bu kişilerin çalıştırıldığını, böylece tarımdakilerin ekonomik olarak ayakta kalabildiklerini söylüyorlar.

Neresinden bakarsanız bakın, bunlar her açıdan kötü yönetimin itirafları. Hani artık tarım ürününden çok, katma değeri ve teknolojisi yüksek mal üretecektik, böylece ihracat birim fiyatlarını artıracaktık, uluslararası markalar yaratıp dünya ekonomisinde daha fazla pay sahibi olacaktık, ne oldu?

Sanayileşmiş ülkeler iyi yetişmiş, teknik olarak yeterli olanlarını seçerek ülkelerine göçmen alıyor, sınırları delik deşik olan Türkiye ise herkesi alıyor, sonra da bunları ucuz emek olarak kullanmakla övünüyor. Böylece sanayileşmiş ülkelerin tercihlerinin tersine, sadece ucuz emeğe dayalı sanayi yapısının varlığı, uluslararası rekabete dayalı sanayi anlayışı olmadığının da itirafı oluyor."

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