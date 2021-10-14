Cumhuriyet yazarı Sağlam: Gerçeklikten uzak kararlar nedeniyle kimse artık Türkiye ekonomisi için tahmin yapamaz hale geldi

Cumhuriyet gazetesi yazarı Erdal Sağlam, ekonomi yönetiminde alınan ve devam eden "gerçeklikten uzak" karar nedeniyle kimsenin Türkiye ekonomisi için tahmin yapamadığını yazdı. Sağlam Merkez Bankası'nın 23 Eylül'de aldığı sürpriz faiz indirimine ilişkin "Merkez Bankası Başkanı, sanki geçen ayki anketleri görmemiş gibi, çıkıp 'Biz indirimin sinyalini vermiştik' diyebilir. Yani hangi sinyali ne kadar verdiğinden, karşı tarafın bunu algılayıp algılamadığından, bir Merkez Bankası’nın iletişim politikasının nasıl olması gerektiğinden bile habersiz görünüyor" dedi.

Sağlam yazısında şöyle dedi:

"Sadece eylül ayı başından itibaren TL’nin değer kaybı yüzde 9’lara ulaştı. Yalnız kurlardaki artışın fiyatlara geçişkenlik etkisini göz önünde tutsanız, yüzde 20’ye dayanan enflasyonun daha da yukarı çıkacağını kestirebilirsiniz.

Özetle: Alınan ve devam eden gerçeklikten uzak kararlar nedeniyle, yerlisiyle yabancısıyla, kimse artık Türkiye ekonomisi için tahmin yapamaz hale geldi. Bu belirsizlik ve güvensizlik, bizi çok kötü noktalara sürüklüyor.

Tüm bunlara rağmen “Faiz indirimi kurları etkilemedi” denebiliyorsa, o zaman 21 Ekim’de faiz indirimlerine neden devam edilmesin ki?"