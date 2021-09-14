Cumhuriyet yazarı Sağlam: Flaş açıklamalarla denetimleri ilan etmek, üreticinin ve satıcının üzerinde psikolojik baskı kurmaktan öteye geçemez

Cumhuriyet gazetesi yazarı Erdal Sağlam, Ticaret Bakanlığı'nın hâllerde başlattığı denetimleri değerlendirdi. Sağlam, " 'Peki, rutin yapılması gereken bu denetimleri neden Cumhurbaşkanı’nın açıklaması sonrası başlatıp, bunun açıklamasını yapıyorsunuz' diye sorarlar" dedi. Sağlam Merkez Bankası ve Ticaret Bakanlığının kafa olarak birbiriyle aynı olduğunu ifade ederek yazsında şöyle dedi:

"Üretilen mal kısıtlıysa, talep çok artmışsa, bir de üzerine masraflar büyüdüyse ürünün fiyatında artış kaçınılmaz. Burada normal pazar koşulları dışında bir fırsatçılık var mı, bunun denetimini zaten rutin olarak devletin yapması gerekiyor. Flaş açıklamalarla denetimleri ilan etmek, üreticinin ve satıcının üzerinde psikolojik baskı kurmaktan öte geçemez. Tüm bunların geçici sonuç verse de moral bozucu, piyasa işleyişine zarar veren kararlar olduğu çok açık.

İktidardaki günü kurtarmaya dönük iyi düşünülmemiş, toplam ekonomiye zarar verecek bu anlayışın, bağımsız olması gereken Merkez Bankası yönetiminde de var olması ise ekonomi için tehlikeyi iyice artırıyor. Enflasyonla, asıl silahı olan faizi kullanarak mücadele edemeyen, bu nedenle görevini yerine getirmemiş olan Merkez Bankası da maçın yarısında kural değiştirip 'TÜFE yerine çekirdek enflasyonu baz alacağız' demeye başladı. Anlayış, yani kafa aynı..."