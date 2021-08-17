Cumhuriyet yazarı Sağlam: Erdoğan, popülaritesini düzeltmek adına harcamalara ağırlık verdi

Cumhuriyet gazetesi yazarı Erdal Sağlam, köşesinde "Kurları ve enflasyonu tutamayan ekonomi yönetimi, şimdiye kadar zorla tuttuğu mali disiplini de artık bozuyor" diyerek açıklanan bütçe açığı rakamlarını değerlendirdi.

7 aylık bütçenin temmuzda 80 milyar TL'ye dayandığını ve rekor kırdığını aktaran Sağlam, bunun Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anketlerde görülen popülaritesini düzeltmek adına harcamaların sıklaştırılmasından kaynaklandığını yazdı. Sağlam'ın yazsının ilgili bölümü şöyle:

"Haziran bütçesinden başlayan bariz bozulma, başka kararlarla birleştirilerek “erken seçim mi geliyor” tartışması başlatmıştı. Sadece bütçeden baktığınız zaman temmuz bütçe açığının daha hızla büyüdüğü, bunun da aynı siyasi tartışmaları körükleyeceği anlaşılıyor.

Şahsen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın erken seçim için henüz bir karar vermediğini ancak bir yandan da anket sonuçlarına bakarak hazırlıklı olmak istediğini düşünüyorum. Her türlü olasılığa hazırlık yaparak anketlerde artık açıkça gözüken popülaritesini düzeltmek adına, harcamalara ağırlık verdiği söylenebilir. AKP iktidarları her zaman “mali disiplini koruyoruz” diye övündü. Hatta pandemi döneminde bile bu algıyı bozmamak için, zor duruma düşmesine rağmen geniş toplum kesimlerine doğrudan desteği düşük tutup borçlandırma yoluna gittiler.

Ancak hazirandan itibaren artık muslukların açıldığını söylemek yanlış olmaz. Bu durum aynı zamanda parasal dengesizliğe mali dengesizliğin eklenmesini getirecek ki bir süre idare edilse bile daha sonradan çıkacak faturayı ağırlaştıracağı kesin."

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