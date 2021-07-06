Cumhuriyet yazarı Sağlam: Erdoğan'ın istediği faiz indirimi hayal oldu; Merkez Bankası faiz artırabilecek mi?

Cumhuriyet yazarı Erdal Sağlam, bugünkü köşe yazısında "Enflasyon kontrolden çıktı" isimli bir yazı kaleme aldı. Sağlam, haziran ayında enflasyon rakamlarının iyice arttığını belirterek "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın temmuz veya ağustosta istediği faiz indiriminin hayal olduğu açık. Buna karşılık Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu’nun önce eylül, son olarak ekimi işaret ettiği faiz indirimi de hayal olmaya artık çok yakın" diye konuştu.

Sağlam yüzde 19'luk politika faizine karşılık yıllık enflasyonun yıllık yüzde 19 hatta 20'lere çıkacağı beklentisinin arttığına işaret etti.

"Merkez Bankası faiz artırımı yapabilecek mi?"

Enflasyonu artıran sorunun Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) gerektiği durumda faiz artırması yapamayacağından kaynaklandığını belirten Sağlam şöyle yazdı:

"İki ay sonra enflasyon yüzde 19’u bulursa, faiz artırımı yapabilecek mi?

Rasyonel ekonomi politikalarının uygulandığı bir ülkede bu sorunun tartışılmasına bile gerek olmaz. Ancak bizde bu soruya “Tabii ki o zaman faiz artırımına gider” diyen piyasa yetkilisinin olacağını sanmıyorum.

İşte enflasyonu artıran asıl sorun da buradan kaynaklanıyor. Kimse, “ne olursa olsun ekonomide ve para politikasında gerekli olan kararların uygulanacağı”na artık inanmıyor. Faiz artırdı diye dört ay içinde görevden alınan başarılı Merkez Bankası başkanlarını gördüğü, yeni gelen başkanın da bu korkuyla hareket ettiğini gördükleri için, kimse “Gerekirse faiz artırır” diyemiyor. "

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