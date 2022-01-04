Cumhuriyet yazarı Sağlam: Enflasyonun yüzde 50'ye çıkması sürpriz olmayacak

Cumhuriyet gazetesi yazarı Erdal Sağlam, dün açıklanan ve 19 yılın en yüksek oranlı yüzde 36,1'lik yıllık enflasyon verisinin önümüzdeki dönemde yüzde 50'yi bulacağını yazdı. "Yıllık enflasyonun önümüzdeki aylarda yüzde 45-50 seviyelerine çıkması artık sürpriz olmayacak" diyen Sağlam "Yıllık enflasyon oranlarının yüzde 50’ye kadar çıkması ihtimalini düşündüren daha birçok sinyal var." dedi.

Üretici fiyatlarındaki yüzde 79.89’'luk artışın tüketici fiyatlarına yansıyacağını belirten Sağlam, bunun tüketici fiyatlarına yansımasının kaçınılmaz olduğunu belirtti.

31 Aralık gecesinde elektrik, doğalgaz ve akaryakıta gelen zamların da enflasyonu artıracağını ifade eden Sağlam şöyle devam etti:

"Tüketici fiyat endeksinde önemli payı olan sigara ve içki fiyatlarına gelecek zamları da saymak gerek. Otomatik olarak, önceki altı ayın enflasyon oranı yansıtılırsa sigara fiyatları yüzde 47 zamlanacak. Uygulanan saçma nispi vergileme nedeniyle, pakette 5 TL artış bekleniyor. 1 TL’lik artış enflasyona 0.25 oranında etki yaptığına göre, 5 TL’lik sigara zammından bile tek başına yüzde 1.25’lik enflasyon artışı gelecek. Alkollü içki zammı da cabası"

Sağlam, enflasyon sorununun çözümünün 2018 yılındakine benzer şekilde yüksek faiz artışı olduğunu savunurken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz indirimlerinin devam etmesini istediğini belirtti.

Sağlam " 'Kahramanlık' olarak sunulan kurlardaki düşüşün yerini artışa yeniden bırakması beklenebilir. 'Çalışanı ezdirmem' diyerek lanse edilen yüzde 50’lik asgari ücret zammı da bu enflasyonla, birkaç ay içinde sıfırlanmış olacak"

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