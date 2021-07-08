Cumhuriyet yazarı Sağlam: Ekonomi yönetiminde 'Berat Albayrak' dönemine dönüldü

Cumhuriyet yazarı Erdal Sağlam, bugünkü yazısında "kasım öncesindeki ekonomi yönetimleri geri geliyor" dedi. Sağlam, ekonomi yönetiminin eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak döneminde uygulanan politikalara yeniden dönüldüğünü belirtti.

Sağlam "TL’nin reel değeri haziran ayında tarihi dip noktalarına inerken Merkez Bankası’nın doğalgaz alımı yapan Botaş’a doğrudan döviz satışı da yeniden başladı. Tüm bunlar, 2021 Kasım ayı öncesindeki ekonomi yönetimine geri dönülmesinin sonuçları olarak görülebilir" diye yazdı.

Berat Albayrak'ın döneminde yaşananlara ilişkin olarak da Sağlam şöyle dedi:

"Berat Albayrak’ın liderliğinde ekonomi yönetiminin şeffaf olmayan, yabancı sermayeyi rahatsız eden kararları, faizlerin baskı altında tutulup döviz rezervlerinin eritilmesi, maliyetin altında kamu bankalarına verilen kredilerle iç talebin şişirilmesiydi. Sonuçta ekonomik dengeler fazla bozulduğu, kurlar artık tutulamadığı için 2021 Kasım ayında ekonomi yönetimi değiştirildi. "

128 milyar dolar

Merkez Bankası'nın dün BOTAŞ'a 239 milyon dolar satmasını değerlendiren Sağlam, Merkez Bankası'nın rezervlerinin bu şekilde eritildiğini dile getirdi. Sağlam şöyle yazdı:

"Doğrudan satış yapılmasının nedeni, Botaş’ın ödeyeceği doğalgaz faturaları için piyasaya girip kurları daha fazla artırmasını önlemek idi. Merkez Bankası Botaş’a döviz satınca, piyasalarda kurları artırıcı etkisi frenlenebiliyor ama sonunda ne kadar sattığı belli olunca, piyasa bunu görüyor. Ayrıca bu yolla yapılan satışlar nedeniyle döviz rezervlerinin eridiğini de unutmayalım.

Albayrak’ın bakanlığı döneminde önce Botaş’a yüklü satışlar yapılmış, ardından kamu bankaları kanalıyla el altından döviz sattırılarak kurlar frenlenmeye çalışılmıştı. Bu yöntem sonucu 128 milyar dolarlık rezervler satılmış, üstüne üstlük kurlar bu dönemde yeni rekorlar kırmıştı."

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