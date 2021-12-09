Cumhuriyet yazarı Sağlam: Ekonomi yönetimi ya gerçekten hiç işi bilmiyor ya da enflasyonun bilinçli olarak artmasını istiyor

Cumhuriyet gazetesi yazarı Erdal Sağlam, bazı sigaralara gelen 2 TL'lik zam üzerinden nispi ve sabit vergi alımında hatalar yapıldığı ve bu hataların enflasyonu artırdığını aktardı. Sağlam nispi vergilerden alınan oranların yüksek olduğunu bunun da maliyet artışına gelen bir zammı gereğinden fazla katladığını söyledi. Sağlam, fiyat üzerinden alınan nispi verginin yüzde 63, KDV'nin de yüzde 18 olduğunu ve bunun mali çarpanının 6.8 olduğunu söyleyerek "Yani maliyet artışı için yapılan zam 6.8 kat fazlasıyla fiyata yansıyor. Halbuki 2018 krizinde 28 AB ülkesinden 22’si nispi oranı azaltıp sabit vergiyi artırmış. Şimdi bu ülkelerde mali çarpan 2, yani maliyet zammının fiyat yansıması sadece iki kat" dedi.

Sağlam bu oranların enflasyon üzerindeki artırıcı etkisine de değinerek yazısında şunları kaydetti:

"Bir şirketin yaptığı 2 TL’lik zammı diğer üreticilerin de takip etmesi bekleniyor, genellikle böyle oluyor. Tüm sektör, 2 TL’lik zam yaptığı takdirde bunun enflasyona yüzde 0.5 oranında artırıcı etki yapması bekleniyor

Nispi oranın yüksekliği nedeniyle, yüksek çarpanın olumsuz etkilerine, birçok uluslararası kuruluş raporunun yanı sıra Merkez Bankası’nın bu yılki 'Tütün Ürünlerinde Özel Tüketim Vergisi Uygulaması Raporu'nda, 2013 1. Enflasyon Raporu ve 2018 3. Enflasyon raporlarında yer verilmişti.

Mevcut ekonomi yönetimi ya gerçekten işi hiç bilmediği için bu hataları yapıyor ya da enflasyonun bilinçli olarak daha fazla artmasını istiyor. Yapılanların başka bir izahı bulunmuyor"