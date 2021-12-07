Cumhuriyet yazarı Sağlam: Eğer yüklü faiz artışları yapmazlarsa bu gidişatın düzelmesi artık mümkün olmayacak

Cumhuriyet gazetesi yazarı Erdal Sağlam, Merkez Bankası'nın dün yayımladığı fiyat gelişmeleri raporunda enflasyonun hızlandığına dikkat çektiğini belirterek "İyi de tüm bunlar bilinmiyor muydu? Gereksiz ve zamansız faiz indirimi başladığında, bırakın bilgiyi en ufak deneyimi olanlar bile, kurlarda artışın hızlanacağını, bunun enflasyonu iyice körükleyeceğini görebilirdi" dedi.

Sağlam, dün bütçe görüşmeleri sırasında sunum yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın kurdaki gelişmelere yönelik "manipülasyon" söylemini de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz indiriminde ısrarcı olacağı şeklinde yorumladı. Sağlam yazısında şöyle dedi:

"Diyelim ki bu ay faiz indirimine ara verildi, yeni yılda da faiz indirimi yapılmadı, her şey düzelir mi? Bence tren kaçmış gibi görünüyor; eğer yüklü faiz artışları yapmazlarsa bu gidişatın düzelmesi artık mümkün olmayacak. Faiz artışı ihtiyacının boyutu da enflasyon yükseldikçe iyice artacak"