Cumhuriyet yazarı Sağlam'dan Fiyat İstikrarı Komitesi'ne tepki: Cumhurbaşkanı’nın istemediği hiçbir karar alınamaz, işlevsel olmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Resmi Gazetede yayımlanarak resmen kurulan "Fiyat İstikrarı Komitesi'ne" tepkiler sürüyor. Cumhuriyet gazetesi yazarı Erdal Sağlam bugün kaleme aldığı "fiyat istikrarı komite kurarak sağlanmaz" başlıklı yazısında bu tip kuruluşların geçmişte de kurulduğunu fakat yararının olmadığını belirtti.

"Mevcut sistemde ise söz konusu komitenin yararlı olması hiç beklenmemeli" diyen Sağlam komitenin Cumhurbaşkanlığı kararıyla kurulduğunu hatırlatarak şöyle yazdı:

"Yani tek kişinin imzasıyla bunlar oluşturuluyor, dolayısıyla aynı kişinin imzasıyla da her an lağvedilebilir. Unutmayalım ki; İstanbul Sözleşmesi bir uluslararası antlaşma olarak kabul edilmiş yani anayasanın üstünde bir metin haline gelmişti ama tek kişinin imzasıyla antlaşma iptal edildi. Üstüne üstlük Danıştay da bunu uygun gördü..."

"Doğru dürüst çalışsa bile yasal ömrü uzun olmayabilir"

Sağlam komitenin dürüst ve doğru bir şekilde çalışsa dahi yasal ömrünün uzun olmayacağına işaret ederek yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Bu kurul ve komite doğru dürüst çalışacak olsa bile, yasal olarak ömrü her an sonuçlanabilir. Bunun da ötesinde ne ekonomik koordinasyon kurulunda ne de fiyat istikrarı komitesinde Cumhurbaşkanı’nın istemediği hiçbir karar alınamaz. Diyelim ki alındı; bu karardan mağdur olan kişilerin ya da karara karşı bir komite üyesinin Cumhurbaşkanı’na ulaşması halinde, kararın ertesi gün, belki de saatler içerisinde geri alınması, iptal edilmesi mümkün değil diyebilir miyiz?

Özetle; bütün kararları tek bir kişinin aldığı mevcut sistem içerisinde oluşturulan kurullar da, komiteler de işlevsel olamaz. Bu kişinin ekonomik anlayışı belliyse, bazı takıntıları zaten ekonominin işleyişini baştan bozuyorsa, kurul kurmuşsunuz, komite kurmuşsunuz ne işe yarayabilir ki?"

Yazının tamamı için tıklayın