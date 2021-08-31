Cumhuriyet yazarı Sağlam: Bu ay faiz indirim kararı verilirse ne olur?

Cumhuriyet gazetesi yazarı Erdal Sağlam, köşesinde "bu ay faiz indirim kararı verilirse ne olur?" diyerek Merkez Bankası'nın erken faiz indiriminin piyasalara yaratacağı etkiyi yazdı. Sağlam, "Bazı piyasa oyuncuları erken olmasına rağmen faiz indirimine gidilmesi halinde piyasalardan önemli bir tepki gelmesini beklemiyor. Buna karşılık erken faiz indirimine piyasaların tepki vermesini bekleyenler daha çoğunlukta." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlam, iç piyasalarda yabancı hacminin sığ olmasından dolayı gelen tepkinin çok sert olmayacağının konuşulduğunu belirterek şöyle yazdı:

"Kurlarda hızlanma görülebileceği ancak piyasada yabancı olmadığı için yerli talebinin frenlenebileceği de konuşulanlar arasında. Kamu bankalarının eskisi kadar imkânı bulunmadığı ancak sığ bir talebi karşılayacak kadar döviz satışı yapabilecekleri de belirtiliyor.

Bütün bunların nedeni, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın faiz ısrarı ve Merkez Bankası yönetimini bu konuda baskı altında tutması. "

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