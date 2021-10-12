Cumhuriyet yazarı Sağlam: Böyle bir ortamda hâlâ Merkez Bankası'nın faizi indirip, indirmeyeceğini tartışıyoruz

Cumhuriyet gazetesi yazarı Erdal Sağlam, piyasalarda yaşanan güvensizliğin "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, 'ne pahasına olursa olsun yüksek büyüme' tavrına tümüyle ayak uyduran bir Merkez Bankası Başkanı profili görülmesi büyük bir rol oynuyor." dedi. Sağlam, Piyasaların tavrına baktığımızda, aslında dolar kurunun geldiği nokta, her şeyi gösteriyor" diyerek yazısının ilgili bölümünde şöyle dedi:

"Fed’in tahvil alımlarını azaltmaya kasımda başlayacağı kesinleşirken İngiltere gibi ülkeler erken faiz indirimlerin başlayacak gözüküyor. Bu nedenle dolar hiç olmadığı kadar güçlü, 10 yıllık ABD tahvilleri rekor üzerine rekor kırıyor.

Biz ise böyle ortamda hâlâ “Merkez Bankası’nın enflasyonun altında kalan politika faizini indirme hareketine” devam edip etmeyeceğini tartışıyoruz.

Bu ortamda verileri ne kadar makyajlasanız da ne kadar yöntem değişikliği oyunlarıyla tabloyu iyi gösterseniz de bunun piyasaları olumlu etkilemesi mümkün gözükmüyor."