Cumhuriyet yazarı Sağlam: Böyle bir iklimde Erdoğan’ın temmuz veya ağustos ayında faiz indirimini zorlaması halinde piyasaların karışacağını anladığını sanıyoruz

Cumhuriyet yazarı Erdal Sağlam, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sık sık faizin düşürülmesini savunduğu açıklamalarına ilişkin olarak, "Böyle bir iklimde Erdoğan’ın temmuz veya ağustos ayında faiz indirimini zorlaması halinde piyasaların karışacağını anladığını sanıyoruz" dedi.

Sağlam, Bugünkü Merkez Bankası toplantısından faiz indirim kararı beklenmiyor. Yerli ve yabancı piyasa uzmanlarının beklentisi, en erken eylül ayında faiz indirimi yapılabileceği yönünde. Bu durumun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hoşuna gitmeyeceği açık. Kendisi temmuz-ağustos aylarında faiz indirimi beklediğini söylerken, Merkez Bankası Başkanı da en erken eylül ayını işaret etmişti" ifadesini kullandı.

Sağlam, şöyle devam etti:

"Merkez Bankası’nın pozitif reel faiz açıklamalarına göre senaryolarını şekillendirdiklerini belirten Fitch, 2021 yıl sonunda faizlerin yüzde 17’ye inmesini beklerken, 2023 yılında yüzde 11.5 olacağını tahmin ediyor.

Bu tahminlerin “her şey normal gidip, olağanüstü bir durum olmaması” halinde geçerli olduğu açık. Hatta bu kurumların kendi saydıkları risklerin gerçekleşme ihtimallerini bile hesaba katmadıklarını gözlüyoruz. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken bir faiz indirimine gider ya da yeniden kredileri artırmak için başka yollara başvurur ise bozulmanın daha fazla olacağı kesin. Yanı sıra Halkbank davasının olumsuz sonuçlanması ya da Erdoğan’ın uluslararası tercihleri nedeniyle yaptırım tehlikesi, tahminlerin dışında tutuluyor. ABD ile ilişkilerin iyileşmese bile, sorun çıkmayacak biçimde devam etmesi gerekiyor ki; şahsen artık öyle ya da böyle karar aşamasına gelindiğini tahmin ediyorum.

Enflasyondaki trendin daha da yukarı gitme, dolayısıyla faiz indirimlerinin daha uzun süre beklemesi ihtimali, buna bağlı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın rasyonel olmayan siyasi ve ekonomik kararlarına devam etme tehlikesi mevcut.

Bozulan tahminler, risklerin gerçekleşmesi halinde ne olur, onu da siz düşünün."