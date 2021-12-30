Cumhuriyet yazarı Sağlam: Belli ki iktidar enflasyonun çok yüksek çıkmasından ve dövize yeniden büyük talep olmasından korkuyor

Cumhuriyet gazetesi yazarı Erdal Sağlam, hükümetin piyasalara fiyat düşüşü için yaptığı baskıları işaret ederek "Belli ki ekonomi yönetimi 3 Ocak’ta açıklanacak enflasyon rakamlarının çok yüksek çıkmasından, bununla birlikte dövize yeniden büyük talep olmasından korkuyor. Bunu yönetmek için çeşitli yollar denemeye çalışırken, piyasayı zorla terbiye etmek niyetini de açık ediyor" dedi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) aralarında eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz'ın da olduğu 26 kişi hakkında soruşturma açmasına da değinen Sağlam "Kimse somut olarak hangi konuda soruşturma açıldığını bilmiyor ama herkes 'Eleştiriler susturulmak isteniyor' diyor. Yani piyasanın yanında devlet yazarlara, sosyal medyaya da sopa gösteriyor. Bakan Nebati de bu uygulamayı açık açık destekliyor" dedi.

"Piyasaya devlet sopasını, zaman zaman AKP öncesinde de gösteren iktidarlar oldu" diyen Sağlam şöyle dedi:

"Ancak şahsen uzun gazetecilik yaşamımda, boşa sallanan devlet sopasının kazandığını, yani sonuç aldığını görmedim. Buna karşılık sopa göstereceğim derken piyasanın sopasını yiyen çok iktidar gördüm.

Yakında kimin sopasının daha sağlam olduğunu görme imkânımız olacak"

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