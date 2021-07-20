Cumhuriyet yazarı Sağlam: Bayramda ekonomi literatüründe ertelenmiş talep denilen bir tüketim furyasıyla karşı karşıyayız; vatandaş pandemi öncesindeki tüketimine geri döndü

Cumhuriyet yazarı Erdal Sağlam, bayram tatilinde yaşanan canlılığa ilişkin olarak yazdığı yazıda "ekonomi literatüründe ertelenmiş talep ya da bastırılmış talep denilen bir tüketim furyasıyla karşı karşıyayız. Bir seneyi aşkın süredir evlerine kapanmış vatandaş artık zaruri ihtiyaçlarını karşıladığı salgın dönemini bitirdi, pandemi öncesindeki tüketimine hızla geri döndü" değerlendirmesinde bulundu.

Sağlam, yazısında vatandaşların söz konusu tüketim harcamalarının değişik yollardan sağladığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Kapanma sırasında harcamalarını azaltıp birikim sağlayan, bu birikimlerini TL mevduat ya da dövizde tutan orta gelirli bir kesim vardı. Şimdi bu birikimlerin harcandığı, tasarruf getirilerinin de harcamalara katıldığı yani bir tür servet etkisi olduğu söylenebilir. Birikimi olmasa bile belirli bir orta gelirli kesimin bazılarının kredi alarak bazılarının kredi kartı taksitleriyle kapanma sonrası tüketim furyasına katıldıkları da ortada.

Tüketimi yüksek yeni bir kesimin varlığı biliniyor; bunlar tüketim furyasına çok büyük katkı veriyor. Yıllardır siyasi yakınlıkları nedeniyle büyük paralar elde eden yeni zenginlerin, gerek pandemi sonrası rahatlama gerekse de eskiden dahil olmadıkları lüks tüketime kendilerini kaptırmaya başladıkları da açıkça görülüyor."

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