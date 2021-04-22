Cumhuriyet yazarı Sağlam: Albayrak’ın önündeki tek engel, şimdilik Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan

Cumhuriyet yazarı Erdal Sağlam, "128 milyar nerede" tartışmalarında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın satılan döviz miktarının 165 milyar dolar olduğunu söylemesini ve "İhtiyaç olursa rezervleri yine kullanabiliriz" sözlerini hatırlatarak, "Bu açıklamalar ile yapılan kabine değişikliklerini birlikte okumaya çalışırsak; geçen kasım ayı öncesi görevde olan ekonomik yönetim anlayışına geri dönüldüğünü rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü rezervi eriten uygulamanın mimarı sayılan eski Bakan Berat Albayrak’ın kabine değişikliklerinde önemli etkisi görülüyor. Özellikle kendisine çok yakın bir isim olan Mehmet Muş’un Ticaret Bakanlığı’na getirilmesiyle, Albayrak’ı ekonomi yönetiminde neredeyse tümüyle söz sahibi konuma getirdi. Merkez Bankası ve Ziraat Bankası atamalarıyla bürokraside ne kadar etkili olduğunu ispatlayan Albayrak’ın önündeki tek engel, şimdilik, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan olarak gözüküyor" dedi.

Sağlam, "Bir ara dönemin MHP lideri Alparslan Türkeş için kullanılan 'Kendisi hapiste ama fikirleri iktidarda' sözü vardı. Mevcut duruma uyarlarsak Albayrak için 'Kendisi evde, tüm kadrosu yönetimde' diyebiliriz. Belli ki Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişiklikleri yaparken, özellikle ekonomiyle ilgili bakanları ve bürokratları atarken damadı Berat Albayrak’a danışıyor. Danışmanın ötesinde görüşlerini uygulamaya koyuyor. Bir ara uzaklaşmış gözükseler de Albayrak’la artık çok yakın temasta olduğu, bu atamalarla ispatlandı" ifadesini kullandı.

"Albayrak’ın yeniden göreve getirileceği tahmini yapılabilir"

Sağlam, şöyle devam etti:

"Atamalara bakıldığında, 'Uzun zamandır beklenen kabine değişikliklerinin zamanlaması bile birlikte kararlaştırılıyor' denilebilir. Buradan yola çıkarak, Albayrak’ın sonunda işin başına bizzat geçmek isteyeceğini, belki de yeni değişikliklerin buna göre yapılacağı söylenebilir. Kısacası; kadronun hazırlanmasının ardından, son aşama olarak, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın bir süre sonra görevinden alınıp Albayrak’ın yeniden bu göreve getirileceği tahmini yapılabilir.

Erdoğan rezervlerin erimesinde kötü yönetimi itiraf etmeye yanaşmayıp, yine 'dış güçlerin saldırısı' argümanına bel bağlıyor. Erdoğan, konuşmasında 'Ağustos 2018’de Amerikan yönetiminin aldığı haksız yaptırım kararlarının ardından yaşanan kirli gece yarısı saldırılarına seyirci mi kalacaktık' diye sordu.

Bu sözleri alıntılayarak tweet atan eski bankacı, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kerim Rota ise '2018 Ağustos’ta dolar 4 liradan 7’ye çıkarken tek cent satmayıp yerel seçimler öncesi 5.60’tan 12 milyar dolar satarak gece yarısı saldırılarına cevap vermek biraz geç olmamış mı' sorusuyla buna yanıt verdi.

Kısacası; tekrarlanan hatalar ekonomiyi göz göre göre uçuruma sürüklüyor."