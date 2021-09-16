Cumhuriyet yazarı Sağlam: 128 milyar dolar suçlaması AKP'nin üstüne yapıştı; telafi için zorunlu karşılık kararıyla rezervleri artırmanın peşine düştüler

Cumhuriyet yazarı Erdal Sağlam, Merkez Bankası'nın yabancı para mevduatı zorunlu karşılık oranlarını köşesinde değerlendirdi. Sağlam, bu adımın olası bir faiz indirimi için atılmadığını, bir rezerv hamlesi olduğunu ifade etti.

"Ortaya çıkan ortak kanı; Merkez Bankası’nın eriyen döviz rezervlerini artırmak için bu yola gittiği yönünde" diyen Sağlam yazısında şöyle dedi:

" '128 milyar dolarlık rezervini erittiği' suçlaması AKP’nin üzerine yapıştı, bunun telafisi için gerek swap’larla gerek söylediklerinin aksine döviz cinsi borçlanmayı artırarak gerek zorunlu karşılıkları artırarak rezervleri artırmanın peşine düştüler diyebiliriz.

Elbette zorunlu karşılık kanalıyla Merkez Bankası’na gelen döviz bir anlamda ödünç alınan bir döviz. Kısacası; bu hamlelerle eksi 40 milyar dolar düzeyindeki net döviz rezervlerini artıramıyorlar ancak brüt döviz rezervini daha yüksek göstermiş olacaklar"