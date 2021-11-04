Cumhuriyet yazarı Pehlivan: Osman Gökçek'in Erdoğan'la fotoğraf vermesi savcılara “Bakın, Erdoğan var benim yanımda” demekti

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, 'FETÖ'ye imar rantı sağlamak'tan hakkında soruşturma açılan eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'in G20 Zirvesi’ne giden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağında poz vermesine ilişkin olarak, "Osman Gökçek’in babasını da temsilen Cumhurbaşkanı Erdoğan’la fotoğraf vermesi kritikti. Savcılara 'Bakın, Erdoğan var benim yanımda' demekti o uçak karesi." değerlendirmesini yaptı.

Pehlivan yazısında, "Neymiş, Osman Gökçek’in G20 Zirvesi’ne giden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında ne işi varmış? Neymiş, sahibi olduğu Beyaz TV’de başka gazeteci yok muymuş ki oğul Gökçek gitmiş Roma’ya? Neymiş, Erdoğan’ın uçağına onu kim almış? Tamam, şaşırma duygumuzu kaybetmeyelim lakin hafızamızı da diri tutalım." ifadesini kullandı.

Pehlivan şunları kaydetti:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Melih Gökçek hakkında FETÖ soruşturması başlattı mı? Gökçek, oğlu Osman’ın FETÖ okullarında okuduğunu savcıya söyledi mi? Beyaz TV binasının FETÖ’nün kasası Alaattin Kaya ile ilişkisi ortaya çıktı mı? Ankara Ticaret Odası seçimlerini Osman Gökçek’in kazanması için FETÖ ile yapılan işbirliği gündeme geldi mi? Tüm bu soruların yanıtı “Evet!”

İşte bu nedenle Osman Gökçek’in babasını da temsilen Cumhurbaşkanı Erdoğan’la fotoğraf vermesi kritikti. Savcılara “Bakın, Erdoğan var benim yanımda” demekti o uçak karesi. Tıpkı Melih Gökçek’in savcıya verdiği ifade sonrası “Türkiye’de özellikle FETÖ’cülükle suçlanacak olan son iki kişiden biriyim. Birincisi Sayın Cumhurbaşkanım ikincisi de ben” demesi gibiydi. Nasıl ki o cümlede Erdoğan’a tehdit varsa, uçak karesinde ise savcılara tehdit vardı. "