Cumhuriyet yazarı Pehlivan: Kılıçdaroğlu’na yumruk atanı özgürlüğüne kavuşturan başsavcıya ödül verildi, Yargıtay Savcılığı’na atandı

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara Çubuk'ta düzenlenen linç girişiminde yumruk atan Osman Sarıgün'ü serbest bırakan başsavcının Yargıtay savcılığına atandığını yazdı.

Pehlivan yazısında, "İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’ya Halk TV çıkışında yumrukla saldıran Sinan Oral tutuklandı. Ve yine Çubuk anımsandı. Nasıl hatırlanmasın! 2019’da CHP lideri Kılıçdaroğlu’na yapılan linç girişimi yeni bir dönemin başlangıcıydı. Kılıçdaroğlu için 'yakın!' diyenler, onu öldürme çağrısı yapanlar, yumruk atanlar bir gün dahi cezaevini görmemişti. CHP’nin avukatlarından Celal Çelik’i aradım. Saldırıya dair davayı sordum. Azmettiricilerinin sorgulanmadığını, örgütlü suç olmasına rağmen ağır ceza yerine asliye mahkemesinde yargılama yapıldığını ve halen kayıp faillerin olduğunu hatırlattı." ifadesini kullandı.

Pehlivan şunları kaydetti:

"Bir de... Osman Sarıgün’dü Kılıçdaroğlu’na yumruk atan. Çubuk Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Güler, “tutuklama sebepleri bulunsa bile” demiş, ancak “sağlık durumunu” dikkate alarak o saldırganı serbest bıraktırmıştı. Meğer CHP de bunun üzerine Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) başvurmuş. Parti, başsavcının siyasi yaklaşım sergilediğini ve görevini kötüye kullandığını madde madde belirtmiş. Hakkında disiplin ve ceza soruşturması başlatılmasını talep etmiş. Duydum ki sonuç şu: Önce, Kılıçdaroğlu’na yumruk atanı özgürlüğüne kavuşturan başsavcıya ödül verildi. Yargıtay Savcılığı’na atandı. Sonra, bu karara imza atan HSK, ödül verdiği başsavcı hakkındaki şikâyet dosyasını daha açmadan rafa kaldırdı. İşleme bile koymadı. Unutmayalım: Gün gün artan bu saldırılar ve cezasızlık, Türkiye’de bir şeylerin örülmeye başlandığının en büyük işareti. "