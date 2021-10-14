Cumhuriyet yazarı Pehlivan: Gözlerden kaçtı, Soylu-Gül arasındaki çatışma yakın zamanda da açıklamalara yansıdı

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, bugünkü yazısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül arasında yaşanan gerilime dair bilgiler paylaştı.

"Sır değil: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün yıldızı pek barışmadı" diyen Pehlivan, aylar önce Bakan Soylu'nun annesine küfredilmesi akabinde gelişen diyalogu hatırlattı.

Pehlivan şöyle devam etti:

"Gözlerden kaçtı, iki bakan arasındaki çatışma yakın zamanda da açıklamalara yansıdı. Nasıl mı? Şöyle...

Süleyman Soylu, önce Boğaziçi protestolarına getirdi sözü:

'Merkez kampusta 108 gözaltı yapmıştık. Bunların 101’inin Boğaziçi Üniversitesi ile hiçbir resmi, hukuki, öğrencilik veya mezuniyet bağı yoktu. 79’u DHKP-C, TKP-ML ve diğer terör örgütlerinin üyesi olan kişilerdi.'

'Barınamıyoruz' eylemlerinde ise 29 gözaltı yapılmıştı. Bakan Soylu, o insanların da 6’sının PKK/KCK, 6’sının MLKP, 5’inin TKKKÖ, 2’sinin TKP Kıvılcım, 1’inin FETÖ/PDY, 1’inin TKİP, 1’inin DKP, 4’ünün de LGBTİ+ üyesi olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Şimdi...

Recep Tayyip Erdoğan’ın zamanında yaptığı “Bizim fişleme gibi bir sanatımız yok” açıklaması hatırlanabilir.

AKP hükümetinin 'Fişlemeyi yasaklıyoruz' iddiasını taşıyan yasal düzenlemeleri akla gelebilir.

Dahası, şu soru sorulabilir:

Bakan Soylu haklıysa, bu eylemlere katılan gençler gerçekten terör örgütü üyesiyse, yani haklarında Yargıtay’ın da onadığı bir hüküm varsa, neden hapiste değiller? Öyle ya, örgüt üyeliğinden ceza alan bir kişinin en az dört yılını cezaevinde geçirmesi gerekiyor...

Kuşkusuz, mesele başka.

Mesele Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün 8 Ekim’de yaptığı şu açıklamada:

'Kişilerin kesinleşmiş bir yargı kararı olmadan ya da yargı kararına rağmen damgalanması, suçlu ilan edilmesi asla kabul edilemez. Dünya görüşü, etnik kökeni, düşüncesi, yaşam tarzı ne olursa olsun lekelenmeme hakkının istisnası yoktur. 84 milyon vatandaşımızın lekelenmeme hakkı vardır ve bu hakkı koruyacak olan da yine yargının, adliyenin kendisidir. Hukuk, çamur atıldığında iz kalmasına asla müsaade etmez ve etmemelidir.'