Cumhuriyet yazarı Özgentürk: Söylenene göre büyük üreticiler uyarılıyor

Cumhuriyet yazarı Jale Özgentürk, büyük üreticilerin fiyatları düşürmek, zam yapmamak ve dövizden uzaklaşmak konusunda uyarıldığını söyledi.

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip xFaizlerin düşürülmesiyle patlayan dövizi, 'kur korumalı mevduat sistemini' yeniden icat ederek gerileten ekonomi yönetiminin ikinci hedefi ise resmi olarak yüzde 21 olan enflasyonu bir an önce düşürmek." diyen Özgentürk, şöyle devam etti:

"Aldığım bilgilere göre bu konuda en önemli destek Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yani Saray’dan geliyor. Türkiye’nin piyasa belirleyen güçlü üreticileri, perakende oyuncuları Saray’dan gelen telefonların muhatabı. Söylenene göre tekstilden gıdaya kadar büyük üreticiler fiyatları düşürmek ve zam yapmamak ve dövizden uzaklaşmak konusunda 'aba altından sopa' ile uyarılıyor.

Zaten son günlerde üreticilerden birbiri ardına indirim açıklamaları geliyor. Yüzde 30’dan aşağı fiyat indiren yok ama fiyatlar bir yıl öncesine göre yüzde 50’den fazla artmış durumda. 18 TL’den 12-13 TL’ye gerileyen dolar nedeniyle yapılan indirimler ne kadar kalıcı olacak belli değil."

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