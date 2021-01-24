Cumhuriyet yazarı Özgentürk: Savcılar, hâkimler sizin için tecavüz bir suç değil mi? 

Cumhuriyet gazetesi yazarı Işıl Özgentürk, "Savcılar, hâkimler sizin için tecavüz bir suç değil mi? Sanıyorum değil. Yoksa Antalya’da işyerinden otobüs durağına götürmek için aldığı genç kadını kendi işyerine götüren, saatlerce tecavüz eden, zorla uyuşturucu veren, kadının annesi merak edip kızını telefonla aradığında 'Şimdi kızına tecavüz ediyorum' diyen, (bu sözler kayıtlara geçmiştir) ardından genç kadını bir çöp gibi yolun ortasına atan bir erkek şahıs, elini kolunu sallayarak dolaşamazdı." düşüncesini dile getirdi.

Özgentürk, yazısında "Üstelik tutukluydu ama ilk mahkemede serbest yargılanmak koşuluyla serbest bıraktınız. Oysa tecavüze uğrayan genç kadın yaşadıklarından ötürü intihar girişiminde bulundu, kurtarıldı ama bundan böyle yüzde 99 engelli bir yaşama mahkûm. Şimdi soruyorum: Dünyanın her yerinde tecavüz, en ağır suçlardan biri kabul edilir sayın savcılar, sayın hâkimler ve asla çok yüksek kefalet parası ödese bile serbest bırakılmaz. Ve hayatları boyu sicilleri onları takip eder. Cezalarını çekip çıktıklarında, ev tuttukları mahalledeki herkese bildirilir. O artık bir tecavüzcüdür! Bir başladık mı sonu gelmiyor, üstelik günlerden pazar ama ne yapalım tecavüzün suç olmaktan çıkarıldığı bir ülkede yaşıyoruz. Bu arada kendisine ve çocuklarına ağır işkence yapan, karısını çocuklarının yanında çırılçıplak soyan, eline kelepçe geçiren ve banyoda arkadan tecavüz eden kocasını öldürdüğü için bir kadın tutuklanıyor. Kendini ve çocuklarını koruduğu için mi?" ifadesini kullandı.