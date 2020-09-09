Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay: Türkiye'de yargılamanın infaz haline geldiğini hatta işkence aracı olarak kullanıldığını görüyoruz

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, Libya'da hayatını kaybeden MİT mensubunun cenaze törenine ilişkin davadan yargılanan gazetecilerin bugün ikinci kez hakim karşısına çıkacağını belirterek, "Davanın altı aylık seyri akla ortaçağdaki yargılamaları getiriyor. O dönem kral emri şöyle verirdi: “O kişiyi tutuklayın, nasıl yargılayacağımıza sonra karar veririz!” Engizisyonda yargılamalar da o kadar uzun sürmezdi, ortama 2 ayda hüküm verilirdi.

Bugün Türkiye’de yargılamanın infaz haline geldiğini, hatta işkence aracı olarak kullanıldığını görüyoruz. Aylarca, yıllarca hapiste tutmak yetmiyormuş gibi hazırlanan iddianameyi ciddiye alıp savunma yazmak bile başlı başına insanın akıl sağlığına yönelik bir saldırı." diye yazdı.

Yargılanan gazetecileri yalnızlaştırmak için davanın dokunulması zor bir konuma getirildiğine işaret eden Mustafa Balbay, "Bugünkü davada da gazetecilerin, “MİT Kanunu’nu çiğnediği” iddia edildikten sonra yeni bir suç daha icat ediliyor: “Gizli belge açıkladılar!”

Aslında MİT Kanunu’nu çiğneme “suçu” içinde gizli belge açıklamak da var. Ancak davaya derinlik kazandırmak için iç içe konulmuş. Buna da “matruşka suçlar” demek uygun düşer." ifadelerini kullandı.

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