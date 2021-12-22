Cumhuriyet yazarı Mollaveisoğlu: Erdoğan tamamen önümüzdeki yılın son aylarına göre seçim planı yapıyor

Cumhuriyet yazarı Tuncay Mollaveisoğlu, “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat” uygulamasının bir seçim planı olduğunu savundu.

"Son iki gündür yaşadığımız çalkantı, AKP’nin seçim planıydı. Erken patladı... Zamanı bir yıl öne çekmek zorunda kaldılar" diyen Mollaveisoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Faizde tutulan TL’ye verilecek dolar kazancının farkı altı ayda bir yapılacak. Yani paranız dolar karşısında erirse altı ay sonra Hazine farkın yarısını yatıracak. Kalan kısmı da bir sonraki altı ayın sonunda ödeyecek. Bunun anlamı şudur: Erdoğan tamamen önümüzdeki yılın son aylarına göre seçim planı yapıyor. Dolar kuru nedeniyle TL’de tutulan paralara ödeyeceği farkı (örtülü faizi) bir yıla yayıyor. Bu bir yıl içinde her şey olacak. Hazine bu paraları basmak zorunda kalacak. Para basımının neden olacağı hiperenflasyon seçim sonrasına bırakılmak isteniyor."

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