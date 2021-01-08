Cumhuriyet yazarı Mine Söğüt: Evine hoş geldin Amerika

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Söğüt, Trump destekçilerinin Kapitol baskınına ilişkin olarak, "Amerika bir ülke değildir. Bir ahlaktır. Kötü bir ahlak. Evine hoş geldin Amerika" görüşünü savundu.

Söğüt yazısında, "Amerika, insanın uygarlığı boyunca tarif ettiği o tanıdık tanrılara çok benzer. Hem güçlü hem güçsüzdür. Hem barış yanlısı hem savaşçıdır. Hem özgürlükçü hem sömürücüdür. Hem akıllı hem aptaldır. Elle tutulamayan ama ideolojilere temel olandır. Yani hem vardır hem yoktur. Şeytanını kendisi yaratır ve o şeytanla kendisine inananları sınar. Bu sırada hem kendisinin hem de o kendisine inanların başını fena halde belaya sokar. Amerika, dünyada birbiriyle çatışıp duran bütün iktidarların hepsine çok benzer." düşüncesini dile getirdi.

Söğüt, "Önce kendi düşmanını yaratır, sonra o düşmana dönüşür. Kendi yalanlarını söyler, sonra kendisi yalan olur. Tüm dünyayı dize getirir, sonra kendisi sırtüstü yere düşer. Güç diye tarif ettiği şeyin güç olmadığını, zayıflık olarak tarif ettiğinin de zayıflık olmadığını çok iyi bildiği halde, düşmanını hep zayıf, kendisini hep güçlü sayar. Güçlü olmakla kötü olmayı birbirine karıştırır. Akılları alır.Amerika o ucuz filmlerdeki acımasız patronlara çok benzer. Kendi zenginliğini başkalarının fakirliği üzerine inşa etmiş olmakla gurur duyar. Çevresindeki herkesi aptal kendisini çok akıllı sanır. Vitrine koyacağı her lideri dönemin konjonktürüne göre seçer. Heykelini diktiği özgürlüğe, beyaz bir sarayın arkasından bakıp yüzyıllardır kıs kıs güler.. Muhtemelen en çok da ona şu anda 'Muz cumhuriyeti' diyenlerle alay eder." ifadesini kullandı.