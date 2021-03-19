Cumhuriyet yazarı Kongar: Gergerlioğlu’na yapılanlar temel insan hak ve özgürlüklerine, demokrasiye, hukuk devletine aykırı

Cumhuriyet gazetesi yazarı Emre Kongar, milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na ilişkin olarak, "Gergerlioğlu’na yapılanlar temel insan hak ve özgürlüklerine, demokrasiye, hukuk devletine aykırı" düşüncesini dile getirdi.

Kongar yazısında, "Gergerlioğlu’nun kim olduğu ve daha önce neler yaptığı, ya da benim dostum veya düşmanım olduğu değil, Gergerlioğlu’na neler yapıldığı ve bu yapılanların haksızlık ve hukuksuzluk olup olmadığı! 1) Gergerlioğlu’nun mahkûm olduğu suç, bir PKK haberinin linkini sosyal medyada paylaşmak. Oysa haber hakkında ne dava var ne de erişim engeli. 2) Dava sırasında Gergerlioğlu milletvekili seçildi. Davanın durması gerekiyordu. Bu konudaki Anayasa hükmüne rağmen davaya devam edildi ve sonunda Yargıtay mahkûmiyet kararını onadı.3) Gergerlioğlu Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Yargı süreci - devam ediyordu. 4) Ama Meclis Başkanı, Anayasa Mahkemesi kararını beklemeden, yani yargılama süreci bitmeden, Yargıtay kararını Meclis’te okuttu ve Gergerlioğlu’nun milletvekilliğini düşürttü.Sonuç olarak bütün bu süreç, Gergerlioğlu’nun hem hukuksal hem de siyasal haklarının açıkça ihlali anlamına geliyor: Yani Gergerlioğlu’na yapılanlar hem Temel İnsan Hak ve Özgürlüklerine, hem Demokrasiye, hem de Hukuk Devleti’ne aykırı… Bu nedenle Gergerlioğlu’na yapılanları eleştiriyorum ve onu savunuyorum! Birinci Silivri Trajedisi zamanında söylediğim, 'Haksızlık yapıldığında sizi de yine ben savunacağım' sözlerimin bu denli çabuk gerçekleştiğine de hayret ediyorum." ifadesini kullandı.