Cumhuriyet yazarı Kongar: Erdoğan/AKP iktidarı Kobani olaylarını yeniden gündeme getirerek demokrasiyi korumak için kurulan ittifakları dağıtmayı umut ediyor 

Cumhuriyet gazetesi yazarı Emre Kongar, 2014 yılında düzenlenen 'Kobani eylemleri'ne ilişkin 6 yıl sonra başlatılan soruşturma aralarında eski HDP milletvekillleri, belediye başkanı ve MYK üyesinin olduğu gözaltılara ilişkin olarak, "Erdoğan/AKP iktidarı Kobani olaylarını yeniden gündeme getirerek demokrasiyi korumak için kurulan ittifakları dağıtmayı umut ediyor" görüşünü savundu.

Kongar, "İşte bugün, 6 yıl önce olmuş, yargıya intikal etmiş, Anayasa Mahkemesi kararlarına bile konu edilmiş Kobani olaylarının yeniden gündeme getirilmesi, bu “Demagojik politikaların” yansıması olarak ortaya çıkıyor: 'Etnik Milliyetçilik' kozunun hem 'Cumhur İttifakı' için 'safları sıkılaştırmak' adına hem de karşısında kendiliğinden oluşan 'Demokratik Cepheyi' ve resmen kurulan 'Millet İttifakı’nı' bölmek ve yok etmek için 'düşman ve hain yaratma' amaçlı kullanımından kaynaklanıyor." düşüncesini dile getirdi.

Kongar, "Geniş kitlelerin duygularını gıcıklayan din ve etnik milliyetçilik ideolojileri, eşitlik ve özgürlük ilkelerine dayalı Demokratik Rejimi doğrudan tehdit eden ideolojilerdir. Erdoğan/AKP iktidarı çoktan tarihe mal olmuş ve kapanmış olan Kobani olaylarını yeniden gündeme getirerek: 1) Kendi otoriter 'Cumhur İttifakı’nı' güçlendirmeyi... 2) Demokrasiyi korumak için kurulan ittifakları dağıtmayı... 3) HDP’yi etkisizleştirmeyi... 4) Otoriter 'Etnik Milliyetçiliği' reddederek Atatürkçü 'Demokratik Milliyetçilik' çizgisine yerleşen ve Demokratik Rejimi sahiplenen Milliyetçi İYİ Parti’yi kendi yanına çekmeyi, bunu yapamazsa, 'Millet İttifakı’ndan' ayrılmasını sağlamayı... 5) Zaten sayıları çok azalmış bulunan bağımsız medyayı ve bütün demokratik oluşumları sindirmeyi umut ediyor." ifadesini kullandı.

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