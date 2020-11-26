Cumhuriyet yazarı Kongar: Büyük tantana ile ilan edilen adalet reformunun bir balon olduğu, Bülent Arınç tarafından kanıtlanmış oldu

Cumhuriyet gazetesi yazarı Emre Kongar, AKP kurucularından Bülent Arınç'ın Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği'nden istifa etme sürecine ilişkin olarak, "Büyük tantana ile ilan edilen adalet reformunun bir balon olduğu, Bülent Arınç tarafından kanıtlanmış oldu" görüşünü savundu.

Kongar yazısında, "Erdoğan’ın çok eski bir arkadaşı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olan Arınç’ın bu sözleri, kamuoyunda Erdoğan’ın ekonomideki ve hukuktaki reform programının bir yansıması olarak algılandı. Nitekim Erdoğan’dan zehir zemberek bir açıklama geldi: Yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz. Hiç kimsenin şahsi ifadeleri, Cumhurbaşkanı ile hükümetimizle, partimizle ilişkili hale getirilemez. Yasin Börü’lerimizin ölümüne neden olanlar, Kobani katliamının failleri, Tayyip Erdoğan ve dava arkadaşları tarafından asla savunulamaz. Gezi olaylarının finansörü olanlarla, Kavala’larla hiçbir zaman bir arada olamayız.' Böylece büyük tantana ile ilan edilen Adalet Reformu’nun bir balon olduğu, Bülent Arınç tarafından kanıtlanmış oldu." ifadesini kullandı.