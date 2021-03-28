Cumhuriyet yazarı Kongar: AYM yargıçlarının vermekte oldukları sınav daha da zorlaşmıştır!

Cumhuriyet gazetesi yazarı Emre Kongar, “AYM yargıçlarının sürekli olarak Temel İnsan Hak ve Özgürlükleri ile Demokratik Rejim ve Hukuk Devleti konularında, hukuk literatürü, tarih ve vicdanlar önünde vermekte oldukları sınav daha da zorlaşmıştır!” görüşünü savundu.

Kongar yazısında, "Elbette hepsi bu sınav sonuçlarına göre tarihe geçiyor: Sınavdan kimin geçip kimin kaldığına ise yine tarih, hukuk literatürü ve vicdanlar karar verecektir! Tarih önünde mahkûm olmuş veya iftihar listesine geçmiş pek çok hukukçu arasında, hemen aklıma geliveren bazı isimlerden: Menderes döneminin İstanbul Savcısı Hicabi Dinç sınıfta kalmış... Silivri Savcısı Zekeriya Öz “suçlu olarak” mahkûm edilmiş... Muhittin Taylan, Şevket Müftügil, Yekta Güngör Özden ve Ahmet Necdet Sezer gibi yargıçlar ise on üzerinden üç yıldızlı on almaya aday olmuş..." ifadesini kullandı.