Cumhuriyet yazarı Kongar: Artık iktidarın her saldırısı ters tepiyor!

Cumhuriyet gazetesi yazarı Emre Kongar, “Bir zamanlar AKP’yi iktidara taşıyan bu söylemler, artık erimekte olan seçmen desteğini önlemek için çok daha şiddetli suçlamalar olarak yeniden gündeme getirildi. Fakat suçlama biçimindeki bu söylemler, eriyen oyları durdurmak yerine, tam tersine, kamuoyunda iktidarın daha da çok yıpranmasına ve eleştirilmesine yol açtı.” değerlendirmesini yaptı.

Kongar, "Söylemler aynı suçlamalara dayalı oldukları halde, neden toplumdaki tepkiler 180 derece tersine döndü? Çünkü bu söylemlerin hepsi 'Demokratik Rejimi' ve 'Hukuk Devleti'ni güçlendirmek amacına dönük ifadelerdir. Oysa iktidar, yaklaşık 20 yıl boyunca, 'Demokratik Rejim' ve özellikle de 'Hukuk Devleti' anlayışlarını tahrip etti." düşüncesini dile getirdi.

Kongar yazısında, "Halk:1) Kavgadan, dövüşten, gerilimden, tepeden bakan kibirli bir sesle azarlanmaktan... 2) Gerçeklere aykırı olarak sürekli tekrarlanan sloganlardan... 3) Muhaliflerini suçladığı her konuda asıl kendilerinin aşırı uygulamalar yapmasından... Bıktı, usandı... Ve çok daha önemlisi, iktidara olan güvenini tamamen yitirdi. O nedenle artık iktidarın her saldırısı ters tepiyor!" ifadesini kullandı.