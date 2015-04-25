Cumhuriyet yazarı Kırıkkanat: Kamyoncular ve şoförler benim okurum değil

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat’ın kamyoncular ve şoförlerle ilgili attığı tweet sosyal medyada gündem oldu. "İzmir'e geldim. Hava parçalı bulutlu, özgürlük kokuyor" şeklinde bir tweet atan Cumhuriyet yazarı, bir takipçisinin "27 Nisan’da kamyoncu ve şoför esnafı greve gidiyor keşke nakliye garajına gidip onlara da sorsanız ne kadar özgürsün diye" yazması üzerine şu yanıtı verdi:

Kamyoncular ve şoförler benim okurum değil. Zaten kitap okuru da değiller. Ben okurlarımla buluşmaya geldim İzmir'e!