Cumhuriyet yazarı Jale Özgentürk: TFF yeni yayın ihalesini araştırıyor, Kulüpler Birliği'nin gönlü Saran Holding'den yana

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Jale Özgentürk, BeIN Sports'un bir yıl içinde Türkiye'den çekilebileceğini belirterek, "D-Smart ve yeni aday Saran Holding şimdiden yayın için hazır olduğunu ilan ederken Türkiye Futbol Federasyonu’nun da yeni ihale için çalışmalara başladığı belirtiliyor. Aldığım bilgilere göre özellikle TFF Başkanı Nihat Özdemir, bazı sektör uzmanlarına danışarak yeni ihaleyi nasıl yapacaklarını araştırıyor." ifadelerini kullandı.

Jale Özgentürk, Kulüpler Birliği üyelerinin Saran Holding'e sıcak bakmasına yönelik olarak, "Yayıncı kuruluşun Türkiye’den çekilme ihtimalinin kuvvetlenmesi ise sonrası için bir yarış başlatmış durumda. Yeni bir yayın ihalesi yapılması gündemde. Burada da 2 kuruluş dikkat çekiyor. Birisi Demirören Holding’e bağlı D-Smart diğeri ise yıllardır spor içeriği pazarının önemli bir temsilcisi Saran Holding. Yine anlatılanlara göre futbol taraftarları ve Kulüpler Birliği, Yıldırım Demirören’in sahibi olduğu D-Smart’ın bu ihaleyi almasına sıcak bakmıyor.



Özellikle Kulüpler Birliği üyeleri futboldaki mevcut ekonomik şartlara Demirören’in neden olduğunu düşünüyor. Bu iddiaları dile getirenler gerekçe olarak da “Çünkü son yayın ihalesi Demirören başkanlığında gerçekleşmiş ve sadece maçların yayın hakkı değil, ligin isim hakkı, ligin sosyal medya hesapları ve uygulama hakları da Katarlılara ücretsiz verilmişti” hatırlatmasını yapıyor." diye yazdı.

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