Cumhuriyet yazarı: 'Hepimiz aynı gemideyiz' masalına inanmıyorum

Cumhuriyet yazarı Erdal Atabek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yaşanan ekonomik sorunları değerlendirirken kullandığı "Gemi su aldığında hepimiz aynı akıbete düçar olacağız" sözleri üzerine başlayan tartışmayı değerlendirdi. Atabek, "Siz hâlâ ‘hepimiz aynı gemideyiz’ masalına inanıyor musunuz?" diye sorarak, "Beni bağışlayın, ben inanmıyorum" dedi.

Erdoğan yaşanan ekonomik gelişmelerle ilgili olarak, "İktidarıyla-muhalefetiyle, bizi seveniyle-sevmeyeniyle hepimiz aynı gemideyiz. Bu gemi yürüdüğünde hep birlikte kazandığımız gibi, delinip su aldığında da hepimiz aynı akıbete düçar olacağız" demişti.

Atabek'in "Hepimiz aynı gemide miyiz?" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Sahiden, hepimiz aynı gemide miyiz? Hani sık sık söylenir ya, ‘hepimiz aynı gemideyiz’ denir. Genellikle de bir belaya bulaşıldığı, bir felakete uğrandığı zaman kullanılır bu klişe. İyi de, böyle olunca o belaya nasıl bulaşıldığı sorulmaz mı?

Kaptan geminin rotasını değiştirdiği zaman, yol haritasını kaldırıp aklına estiği gibi hız verdiği zaman, biz de aynı gemide miydik?

Bizim de aynı gemide olduğumuz kaptanın aklına gelmiş miydi?

Hayır, bence biz aynı gemide değiliz.

Sizin de nerede olduğunuz bulunduğunuz yere göre değişir.

Kaptan köşkünde iseniz (bizimki Kaptan Sarayıdır), gördüğünüz manzara sonsuz ufuklardır.

Alt güvertede iseniz köpükleri görürsünüz. Ambar yolcusu iseniz göreceğiniz geminin ambarıdır.

Siz aynı gemide olduğunuzu sanırsınız ama yanılırsınız. Aynı gemide değilsiniz. Sizi böyle kandırıyorlar.

Bir bölümünüzü filikalara kapattılar, oralı değilsiniz. Bir bölümünüzü ıssız adaya bıraktılar, duymadınız bile.

Siz aynı gemide değilsiniz, yanılmayın.

HHH



Yarın kurban bayramı, biliyorum. Bu yazıyı da o nedenle yazıyorum. Geminin kurbanlarını size anıtsatmak için yazıyorum.

Ne oldu, işinden atılan yüz binlerce kamu çalışanı?

Bu bayramda, işsiz, parasız pulsuz, umutsuz ne yapıyorlar? Ne oldu, barış istediler diye kürsülerinden atılan üniversite hocaları? Ne yapıyorlar, ne durumdalar, merak ediyor musunuz?

Ne yapıyor hapisanelerde yatan öğrenciler? Tweet attı diye tutuklananlar?

Suçlananların eşleri, çocukları. Onlar da suçlu sayıldı, biliyor musunuz? Yarın bayram da, onlar bu geminin kurbanları.

Bunca haksızlık, bunca adaletsizlik, bunca zulüm.

Adaleti kurban ettiler, düşündünüz mü?

Dürüstlüğü kurban ettiler, gördünüz mü?

İnsanlığı kurban ettiler. Bu insanlık günahları öyle koçlarla, danalarla affedilemez. Yarın kurban bayramı. Gene bahçeler, yol kenarları kana bulana

cak. Ama asıl kurbanların akan kanları görülmüyor. Haksızlığın kanı akmaz ama zalimden er geç hesap sorar.

Siz hâlâ ‘hepimiz aynı gemideyiz’ masalına inanıyor musunuz? Beni bağışlayın, ben inanmıyorum.