Cumhuriyet yazarı Erdal Sağlam: Yükselen enflasyon "daha sıkı para" ve reform istiyor

Cumhuriyet gazetesi yazarı Erdal Sağlam, şubat ayı enflasyon rakamlarının son 4 aydan bu yana uygulanan sıkı para politikasına rağmen artış trendinin devam ettiğini ortaya koyduğunu, enflasyonla mücadele için daha yapılacak çok şey olduğunu belirterek, "Şubat ayı tüketici fiyat artışı yüzde 0.91 oranında çıkarken, yıllık yüzde 15.61’e ulaştı. Merkez Bankası’nın enflasyon eğilimi için baktığı çekirdek enflasyon oranı yüzde 16.92’ye yükseldi. Üretici fiyatlarında devam eden artış ise yıllık yüzde 27.09’a ulaştı. Nisan sonunda tüketici fiyatlarındaki yıllık oranın, Merkez Bankası’nın politika faizi olan, yüzde 17 seviyesine, hatta daha üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Bu rakamlarla birlikte kemikleşmiş ya da yapışkan olarak adlandırılan, katı bir enflasyon eğilimiyle mücadele edildiği, trendi geri çevirmek için yapılanlardan çok daha fazlasını uygulamaya koymak gerektiği rahatlıkla söylenebilir. “Enflasyonda en kötüsünün geride kalmadığı, daha yüksek oranların bizi beklediği” de açık." diye yazdı.

Tüm iktisatçıların enflasyonla mücadelede yeterince güvenin oluşturulamadığı görüşüne katıldığını vurgulayan Erdal Sağlam, "Enflasyondaki katılık, fiyatlandırma davranışları ve yerlilerin döviz hesaplarındaki tablo, bu güvensizliğin birer işareti olarak görülüyor. Dolayısıyla katılığı kırmak, enflasyonla mücadele ve rasyonel yönetim konularında iktidara güvenin oluşması için, sözlerden çok uygulamaya bakılacağı görüşünün öne çıktığını görüyoruz.

Hep söylendiği gibi “yanlışlarla kaybedilen güveni kazanmanın çok daha zor olacağı” gerçeğini bir kez daha yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

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