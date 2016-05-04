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Cumhuriyet yazarı, Cumhurbaşkanı'na hakaretten hâkim karşısına çıktı

4 yıl 8 ay kadar hapsi istenen Işıl Özgentürk'ün davası 11 Ekim'e ertelendi

04 Mayıs 2016 16:32

Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından Işıl Özgentürk, 19 Ağustos 2015 tarihli “Çok nazik, çok hassas olanlar için Güneydoğu” yazısı nedeniyle Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı.

4 yıl 8 aya kadar hapsinin istendiği davada ifade veren Özgentürk, “Ben bir yazarım. Güneydoğu’ya gittim, gözlemlerimi yazdım. Oradaki çocuk ölümlerini yansıtmak istedim. Fikirlerimi dile getirdim. Bu açıklamalar fikir özgürlüğü çerçevesinde ileri sürülmüştür. Cumhurbaşkanı’na bu sözleri sarf etmedim” dedi. Duruşma 11 Ekim’e ertelendi.

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