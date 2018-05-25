Cumhuriyet yazarı Çiğdem Toker'e 1.5 milyon TL'lik dava daha: "Sorgulamaktan vazgeçecek değiliz"

Cumhuriyet yazarı Çiğdem Toker'e 'Şenbay Madencilik' hakkında 22 Ekim 2017 tarihinde yazdığı yazı nedeniyle 1.5 milyon TL'lik manevi tazminat davası açıldı. Toker hakkında daha önce de Bayburt Grup bünyesindeki Agrobay Seracılık tarafından 1.5 milyonluk tazminat davası açılmıştı.

Son yıllarda kamu ihalelerinin gözde firmalarında Bayburt Grupiştiraklerinden Gazetemiz yazarı Çiğdem Toker hakkında ikinci kez 1.5 milyon TL'lik manevi tazminat davası açıldı.

"Sorgulamaktan vazgeçecek değiliz"

Hakkında 1.5 milyon TL'lik tazminat davası açılan yazarımız Çiğdem Toker , "Bu hakkımda açılan ikinci 1.5 milyon TL'lik dava. Gazetecilik halkın parasının kamu kaynaklarını kulanan ve dağıtanları, bizlerden bunun için oy isteyen iktidarları denetleme işidir. Dünyanın her yerinde böyledir. Bu davalar açıldı diye kamu kaynaklaırının nasıl harcandığını kimlere aktarıldığını gazetecilik ve hukuk dairesinde sorgulamaktan vazgeçecek değiliz" dedi.

Tazminat talep edilen yazının bir bölümü dilekçede yer aldı

"Tasarruf Arıyorsanız Metro İhalelerine Bakın" başlıklı yazısında gerçeğe aykırı ifadeler yer aldığı iddia edilen Toker'in ifadelerinden bir bölüm: "Bir de Ulaştırma Bakanlığı’nın “verdiği” bir metro hattı var. Gayrettepe-yeni havalimanı epey bir gecikmeyle, geçen yıl sonu 1 milyar Avro’ya Şenbay-Kolin ortaklığına verilmişti. Verilmişti diyoruz çünkü ortada bir ihale emaresi yok. Ve dikkat: 1 milyar Avro’luk bu “iş”, dövizin tırmandığı, berberlerin camlarına “TL’ye çevirme makbuzunu getirene bedava tıraş” yazılı kâğıtlar yapıştırdığı günlerde verildi. Hattı yürüten ikiliden biri olan Kolin, 3. Havalimanı’nı yapan beşli grupta. Diğeri Bayburt Grup bünyesindeki Şenbay. Şenbay’a bu hattın verilmesinde; gerek piyasa gerekse siyaset arenasında giderek daha çok konuşulmaya başlanan “Başbakan Yıldırım’a yakınlık kriter midir?” sorusu meşrudur. (Şenbay’ın kardeş şirketi Aga Enerji de Rize Havalimanı ihalesini Cengiz İnşaat ile birlikte kazanmıştı.) 1 milyar Avro’luk işi verdiniz de, 3. Havalimanı’nın açılmasına bir yıldan az zaman kaldı. Nasıl bitecek 33 km’lik bu hat? " bilgilendirmesinde bulunmuştu.