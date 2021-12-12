Cumhuriyet yazarı Bursalı: TÜİK, enflasyonu yüzde 20 göstererek efendisi patrona tutunacağı, kârına sarılacağı bir ip atıyor

Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon oranlarına ilişkin "TÜİK, enflasyonu yüzde 20 göstererek efendisi patrona tutunacağı, kârına sarılacağı bir ip atıyor" dedi. Bursalı, milletin işsizlik ve enflasyonla aldatıldığını öne sürerek "TÜİK bunun aracı durumunda" dedi.

Asgari ücret pazarlıklarına da değinen Bursalı, iktidarın ucuz iş gücüne dayalı yeni ekonomik modelle, yüksek enflasyon karşısında vatandaşların düşen alım gücü arasında sıkıştığına işaret ederek şöyle dedi:

"İktidar, ucuz işgücüne dayanan ihracat politikası ile (YEM - Yeni Ekonomik Model) asgari ücret belirleme ikilemi arasında sıkışmıştır. Enflasyon - pahalılık karşısında halkın bir nebze nefes alabilmesi için az 5 bin TL asgari ücret açıklasa bu YEM politikasına karşı, YEM’i daha başında çukura gömecek, üretim maliyeti artacak, ihracattan beklenen gelirler azalacak.

Asgari ücreti 4 bin TL açıklasa bu kez hayatta kalma sıkıntısı içinde çırpınan milletin büyük çoğunluğu, iktidarı iyice çukura gömecek.

Bu, tam iki arada bir derede durumudur.

TÜİK'in itibarıyla ilgili çıkan tartışmalara ilişkin ise Bursalı yazısında "Hani diyorlar ya, devletin kurumuyla, itibarıyla oynamayın... TÜİK’in açıkladıklarını millet mi belirliyor? Gerçek durum ile açıklanan uyduruk - sanal durum arasındaki korkunç farklar, zaten TÜİK’in kendi kendini yok ettiğinin kanıtıdır. Bu kurum kendi itibarını koruyamamıştır." ifadelerini kullandı.